Una sconfitta beffarda e bugiarda per la squadra sassarese nella prima semifinale scudetto di basket in carrozzina. Nel palazzetto di Sorso il punteggio finale è di 49-59 ma la realtà è la Briantea Cantù sono stati sempre sotto per 38 minuti, riuscendo a ribaltare l'inerzia solo nel finale, quando Carossino ha trascinato i campioni d'Italia al break di 13-0 che ha annichilito la Dinamo Lab.

E adesso Cantù ha due match ball in casa per conquistare la decima finale consecutiva.

Davvero un peccato, perché la formazione allenata da Bisin, matricola assoluta nei playoff scudetto, ha avuto un approccio strepitoso al match chiudendo 21-10 il primo quarto. I brianzoli sono riusciti ad avvicinarsi e a pareggiare, ma la Dinamo Lab ha saputo riprendere la testa e sino al 28' conduceva di 10 punti.

Nell'ultima frazione però il recupero di Cantù che una volta passata in testa ha sferrato un terribile colpo psicologico prima ancora che tattico.

Tra i sassaresi da segnalare i 12 punti di Berdun, mentre tra gli ospiti, inarrestabile Carossino nel finale: 26 punti.

