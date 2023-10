Partenza con sconfitta per le Dinamo Women nell’Opening Day di Schio. La squadra sassarese viene battuta nettamente da Campobasso: 57-79.

La formazione di Restivo è apparsa in difficoltà contro l’ottima difesa avversaria, che ha soffocato Carangelo, ma soprattutto ha causato ben 21 palle perse per una Dinamo che ancora deve trovare l’intesa in un gruppo quasi tutto nuovo.

Gara molto equilibrata nel primo quarto per 7 minuti, poi le molisane provano a staccarsi: tripla di Mistinova e contropiede di Quinonez: 10-16. Il centro nigeriano Kunaijy-Akpanah prende possesso dell’area e la difesa molisana crea problemi alla Dinamo che fatica in attacco (Carangelo e Raca insieme 1/8 al tiro) finendo anche a -15 al 17’ dopo i due liberi di Dedic. Sono le americane Hollingshead e Joens a impedire che la gara scappi via: 30-38 all’intervallo.

Nel terzo quarto la squadra di Restivo prova a ricucire il distacco e arriva sino a - 5 con canestro di Kaczmarczyk, ma un paio di passaggi sbagliati consentono a Campobasso di ristabilire il distacco: 36-49 al 25’ e addirittura -19 poco prima della fine del quarto.

Nell’ultima frazione Hollinshead prova a trascinare le compagne, ma non è serata. La Molisana controlla e chiude agevolmente il match.

I tabellini

Sassari: Raca 4, Carangelo 6, Kaczmarczyk 8, Hollingshead 22, Joens 13, Carta ne,Toffolo 4, Crudo, Spiga ne, Togliani. All. Restivo.

Campobasso: Kunaiyi-Akpanah 14, Trimboli 6, Dedic 16, Morrison 16, Mistinova 13, Del Sole, Narviciute, Kacerik 3, Vitali, Giacchetti, Quinonez 11, Srot. All. Sabatelli.

