Gara importante per la permanenza nella massima serie femminile senza passare per i playout quella di domani al PalaSerradimigni (ore 18) tra Dinamo e Faenza, appaiate a 4 punti in un quartetto che comprende pure Moncalieri e Costa Masnaga.

Si torna in casa. La squadra sassarese è reduce dalla doppia trasferta Venezia-Brouges che ha affrontato con la squadra priva della lunga Shepard, infortunata. L'americana è ancora in dubbio. La sua presenza può riequilibrare una sfida che vede il Faenza molto solida dentro l'area. Il coach Antonello Restivo spiega: “Faenza è una squadra dalle lunghe rotazioni, molto intensa e molto aggressiva, sicuramente una delle migliori squadre a rimbalzo. Può contare sulla lunga Daemi Pallas, giocatrice molto verticale, molto fisica e una delle migliori rimbalziste del campionato”.

La squadra emiliana ha battuto il Broni 78-70 e l'Empoli 63-54.

Le avversarie. La pericolosità del Faenza deriva dal fatto che le responsabilità offensive sono ben distribuite. Si va dai 12 punti di media del play-guardia Jori agli 8,5 punti di Daemi Pallas che prende anche 12 rimbalzi, passando per gli 11 punti dell'ala mancina Policari e i 9,5 punti del play Cupido.

L'allenatore della squadra sassarese spiega quale sarà il tema tattico: “Sicuramente metteranno intensità fin dalla palla a due, arrivano dalla sconfitta con la Virtus Bologna, pur avendo disputato una buonissima prestazione. Precedentemente hanno vinto a Empoli, risultato che vale doppio perché sappiamo quanto sia difficile in questo campionato vincere fuori casa. Noi dobbiamo restare concentrati con l’obiettivo e la speranza di recuperare tutte quanto prima, dovremo essere bravi a portare in campo la nostra voglia e aggressività”.

© Riproduzione riservata