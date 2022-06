Dopo l'ufficialità della conferma dell'ala Bendzius, con contratto prolungato per altre tre stagioni, si attende ora la conferma del play Robinson, dell'esterno Kruslin e del lungo Diop. Il play Gerald Robinson è l'uomo sul quale il nuovo tecnico Piero Bucchi ha puntato da subito per dare un'identità alla Dinamo, che al di là delle sconfitte, aveva dimostrato a inizio stagione di essere frastornata.

L'americano ha dimostrato di essere un leader e di poter proporre cifre interessanti: 13,6 punti col 59% nei tiri da due (letali le sue entrate) e il 40% da tre, oltre a 7 assist. Robinson è riuscito poi ad adattarsi al rientro di Bilan, centro dalle caratteristiche opposte a quelle di Mekowulu, e anche questa duttilità ne fanno un giocatore ideale per il quintetto biancoblù.

Per la panchina sembra vicinissimo anche l'accordo con Filip Kruslin, giocatore duttile che può fare sia la guardia sia l'ala piccola e che in difesa può anche stare sul play. Al di là delle cifre (8,5 punti col 38% da tre) la sua capacità di sacrificarsi per la squadra e fi fare gruppo ne fanno un giocatore prezioso.

Il lungo senegalese Ousmane Diop, classe 2000, è in scadenza del contratto quadriennale. Dalla sua la voglia di crescere, gli indubbi miglioramenti e la nazionalità cestistica italiana che lo rendono prezioso in un panorama avarissimo di lunghi italiani.

Sicura la partenza di Jason Burnell, che la società ha salutato questa mattina e ringraziato sui social, e quasi certa quella di David Logan che non rientra nei piani per la stagione 2022/23.

