Il fine settimana dovrebbe portare una ventata di fiducia in casa Dinamo.

Il gm Pasquini sembra abbia ristretto ormai a due-tre nomi la scelta del pivot. Si cerca un centro puro.

Si pensa innanzitutto al free agent Jarrod Jones, ex Pesaro, che però viene ritenuto troppo alapivot. Non è un mistero che al play Robinson piacciano i centri verticali, quelli da servire con pick and roll o in alley-oop. Il coach Bucchi si attende un giocatore che sia una presenza in difesa e abbia un rendimento costante più che impennate clamorose ma anche preoccupanti black out, come accadeva con Onuaku, peraltro apparso demotivato nell'ultimo mese.

La società sassarese attende poi il rientro dagli Usa dell'ala Jamal Jones. Il giocatore è partito nei giorni scorsi e dovrebbe rientrare entro domenica, forse anche prima. Di sicuro non un bel segnale, qualunque sia la verità sul suo viaggio, perché o ha staccato senza il permesso della Dinamo, o se lo ha fatto col beneplacito della società ha avuto un trattamento privilegiato rispetto a chi è rimasto ad allenarsi.

Insomma, al di là dell'arrivo di un nuovo giocatore e si spera del rientro prossimo di almeno uno dei due infortunati (Treier e Dowe) bisognerà lavorare molto sulla testa di un gruppo finora scollato per portarlo a quella unità di intenti indispensabile per rendere secondo le potenzialità dei singoli, che non saranno da primi quattro-cinque posti ma non sono neppure da formazione che deve preoccuparsi delle ultime in classifica.

