Una serie dei quarti tutta biancoblù, visto che i colori di Brescia sono gli stessi di Sassari. Si parte lunedì alle 20.30 sul parquet dei lombardi, che da terzi hanno il fattore campo anche in gara-due (mercoledì) e nell'eventuale gara-cinque.

Pronti alla sfida. In stagione regolare Brescia ha sempre vinto, ma il coach Piero Bucchi ribatte: “Si azzera tutto, sono i playoff, quello che è stato fatto precedentemente conta sino a un certo punto. E' un nuovo campionato. La squadra lavora bene, i giocatori hanno voglia di giocare, stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli, c'è grande entusiasmo di fronte una delle sorprese del campionato, che ha fatto un'ottima stagione”.

Gli avversari. I punti di forza di Brescia sono ben definiti: organico lungo e completo in ogni reparto, la più prolifica coppia di guardie della serie A (35 punti per Della Valle e Mitrou-Long), capacità di andare a rimbalzo con tanti giocatori. Il tecnico della Dinamo spiega: “La chiave è cercare di limitare la loro capacità offensiva, noi dobbiamo avere una buona circolazione di palla per creare spazi per tutti. Dobbiamo stare attenti alla loro transizione e ai rimbalzi per non concedere contropiede e secondi tiri che li fanno esaltare”.

Le novità. Una novità a testa rispetto ai match di campionato: il Banco ha Bilan e Brescia risponde con Brown “ottimo attaccante e anche ottimo difensore” puntualizza Bucchi.

