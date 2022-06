Settimo anno di fila in Champions League Fiba per la Dinamo. Con l'obiettivo di migliorare il massimo risultato ottenuto finora: i quarti di finale raggiunti nel 2016/17.

Il sorteggio. La squadra sassarese inizierà dalla stagione regolare. I sorteggi dei gironi verranno fatti il 7 luglio: le 32 squadre saranno divise in otto gironi da quattro squadre l'una. L'unica altra formazione italiana è Reggio Emilia. La Spagna ha 4 squadre per il momento, salvo altre che supereranno i turni di qualificazione: Manresa, Tenerife, Bilbao e Murcia. Altrettante per la Turchia: Bahcesehir (la squadra dove giocava il neo acquisto Jones), Darussafaka, Galatasaray e Pinar Kariyaka.

La formula. Inalterata la formula: prima di ogni girone andrà direttamente al Last of 16, mentre per individuare le altre otto sarà necessario lo spareggio tra seconde e terze. Si parte il 4 ottobre e in ordine temporale sarà la terza competizione della stagione 2022/23, che inizierà il 28 settembre a Brescia con la semifinale della Supercoppa Italiana contro il Tortona. Invece il campionato di serie A, il tredicesimo consecutivo per Sassari, prenderà il via il 2 ottobre. Ancora non è stato sorteggiato il calendario.

