Da oggi il tecnico Piero Bucchi può contare su tutto l'organico o quasi. Resta fermo il sassarese Massimo Chessa per problemi fisici, rimpiazzato per gli allenamenti dalla guardia Maurizio Tassone, ex Molfetta e Cantù.

Ha ripreso ad allenarsi l'ala lituana Eimantas Bendzius che si era fermato per il Covid e ha saltato i quarti della Coppa Italia contro Milano. Non dovrebbero esserci altre positività in squadra, anche se come sempre sarà il tampone di sabato a dare la certezza.

Sono rientrati dagli impegni con le nazionali Kaspar Treier (11 punti con l'Estonia nella sconfitta con la Polonia in volata) e Filip Kruslin, che nel successo della sua Croazia sulla Svezia al secondo supplementare ha realizzato addirittura 21 punti e sfornato 6 assist.

C'è bisogno di tutti per affrontare le tre gare in otto giorni che indirizzeranno il cammino verso i playoff: domenica a Trento, mercoledì a Trieste nel recupero e domenica 13 marzo al PalaSerradimigni contro la rivelazione Tortona. Vincere due gare su tre significa rientrare tra le prime otto e aspirare anche alla sesta posizione.

