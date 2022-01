La Serie A riparte, ma non in toto come voleva la Legabasket. Sassari è di scena domani a mezzogiorno sul campo della Vanoli Cremona per la quindicesima e ultima giornata, dove però sono state rinviate già tre partite a causa del Covid: Treviso-Trieste, Brescia-Pesaro e Brindisi-Napoli.

Il Banco di Sardegna riprende dopo la settimana di quarantena di alcuni giocatori. Il coach Piero Bucchi rivela le due facce della medaglia: “Da una parte abbiamo grande voglia di ritornare in campo, dall'altra sappiamo che la condizione atletica non è omogenea perché abbiamo qualcuno che non si è mai fermato e altri che hanno dovuto fare uno stop di 8-9 giorni. Ma stiamo cercando di ritrovare il ritmo e l’intensità giusta, lavorando con buona attitudine”.

La partita è fondamentale in chiave salvezza. Cremona è nel terzetto delle ultime insieme a Fortitudo Bologna e Varese, a 6 punti. Il Banco di Sardegna è a quota 10. Se Devecchi e compagni vincono si allontanano sensibilmente dal pericolo e possono continuare a sperare di acciuffare la settima od ottava posizione che vale l'ingresso in Coppa Italia.

Cremona ha passato un periodo anche peggiore coi positivi (ben 13 nel gruppo squadra) ma si sta normalizzando e dovrebbe avere al massimo un paio di positivi. La formazione lombarda ha perso le ultime sei partite, ma ha dato filo da torcere a Milano e ha perso in volata con Napoli.

