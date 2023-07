Nicolò Pisano rientra all'Ilvamaddalena (Eccellenza). Classe 2001, dopo una stagione in prestito al Luogosanto fa ritorno dove è cresciuto. Proprio con i biancocelesti, dopo la trafila nelle giovanili, debutta a 16 anni in prima squadra, in Promozione, risultando uno dei migliori “under” della categoria, titolare dall’ottimo rendimento. In Eccellenza parte molto bene ma poi il campionato è stato sospeso per il Covid. Poi un infortunio prima dell'esperienza col Luogosanto.

In Promozione, Cristian Ruggeri è ufficialmente un giocatore del Castiadas. Classe 1999, arriva dal Sant'Elena. Aveva già indossato la maglia del Castiadas nel 2017/2018.

