L’Ussana punta a riprendersi la Prima categoria. La squadra è stata affidata a Raffaele Cancedda. Il presidente Antonio Dessolis e il direttore sportivo Luca Boi sono stati attivissimi sul mercato effettuando una campagna acquisti mirati.

Sono stati tesserati l’attaccante Nicola Pilloni, la scorsa stagione al Villamassargia in Promozione ed ex Gialeto, Mirko Massa, ex Andromeda e Orrolese, Manuel Mantega, ex Quartu 2000, il centrocampista Pierluigi Serreli ex Ferrini Quartu e Progetto Sant’Elia, Enrico Pili ex Tonara e Francesco Corda, ex La Palma.

«La squadra è composta da un gruppo di giocatori di esperienza e diversi giovani locali, confermati dalla passata stagione», dice il diesse Boi. «Puntiamo a disputare un buon campionato. Siamo fiduciosi».

