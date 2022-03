La Ferrini straripa e allunga il passo in testa alla classifica, l’Amsicora pareggia a Roma con la Lazio e perde terreno. L’ottava giornata della serie A1 maschile ha favorito la capolista in virtù di un facile incontro casalingo con l’ultima in classifica, mentre l’Amsicora giocava con chi divideva con lei il secondo posto. Risultato, il 10-0 della Ferrini mette il primato al sicuro, il 2-2 dell’Amsicora può essere accolto con moderata soddisfazione ma fa perdere terreno.

La capolista. La Ferrini ha iniziato stranamente nervosa e il suo uomo più rappresentativo, Ojeda, ha guadagnato una lunga espulsione temporanea. In questo frangente la squadra è stata presa per mano da due freschi maggiorenni. Uno crea, Nicola Palmas, l’altro realizza, Luca Sulanas. Due assist di Palmas, due reti di Sulanas. Così “El Chapa” Ojeda ha il tempo per rientrare in campo, sbagliare i primi due corti e realizzare il terzo. Prima del riposo Palmas decide di timbrare lui il cartellino con la quarta rete. In questa prima mezz’ora anche il portiere Sorrentino ha modo di scaldarsi con tre difficili interventi. Dopo il riposo è un impietoso monologo. Segnano nell’ordine, Ojeda, Binaghi, ancora Sulanas, Rodriguez, Ojeda e Raccioppi.

Qui Amsicora. A Roma l’Amsicora ha trovato un’avversaria da prendere con tutte le cautele. La neopromossa Lazio, seconda in coabitazione con la stessa Amsicora e Reggio Emilia, e con una delle migliori difese. La Lazio passa nel primo quarto, Mura e Hassan non concretizzano azioni favorevoli. Con pazienza l’Amsicora prende in mano la partita e pareggia con Lorenzo Giuliani, ben servito da Hassan. Dopo il riposo il sorpasso. Davide Giuliani si mette in proprio, fa fuori tutta la difesa e offre ad Hassan la pallina del vantaggio. A metà dell’ultima frazione il pari della Lazio, a questo punto entrambe la vogliono vincere. Ci provano i romani, ma l’ultima azione è dell’Amsicora. A tempo scaduto un arbitro fischia il corto in favore, ma il collega non è d’accordo e cambia la decisione. Le due squadre ora sono terze, dentro la zona Top Level ma al momento fuori dalla zona playoff.

In campo anche la Juvenilia Uras. L’unica delle squadre sarde del girone A in campo, è stata sconfitta a Bra 2-0. Sembrerebbe tutto nella norma nel match contro i campioni d’Italia. Invece la squadra di Tocco ha tenuto testa. Subito sotto con una rete su corto dell’ex Koshelenko, ha reagito creando più di un’occasione per pareggiare e impegnando il portiere piemontese. E quando il Bra ha attaccato ha trovato Aramu sulla sua strada. Il raddoppio nella terza frazione ancora di Koshelenko.

Cus Cagliari-Tevere, altra partita in calendario, si giocherà il 3 aprile. Ha riposato l’HT Sardegna. CLASSIFICHE. Girone A: Tevere e Butterfly 15, Bonomi 14, Bra 13, Cus Padova 9, HT Bologna 8, Cus Cagliari 6, Juvenilia Uras 5, HT Sardegna 0. Girone B: Ferrini 16, Città del tricolore 14, Amsicora e Lazio 12, Bondeno e Valchisone 9, Cus Pisa 5, HC Roma 4, Adige 1.

© Riproduzione riservata