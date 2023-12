Rotonda vittoria della Leonardo nella decima giornata di Serie A2 élite. I cagliaritani vincono 10-0 in casa contro la Nuova Comauto Pistoia ultima in classifica. A segno Siddi (tripletta), Demurtas (doppietta), Tidu, Pusceddu, Acco, Ennas ed Idda. La squadra di Petruso sale così al terzo posto in classifica a quota 17 punti. In Serie A2, colpo esterno del Sestu Città Mediterranea, che batte 3-2 l'Orange Futsal Asti grazie alla tripletta di Girardi.

Serie B. Il C'è Chi Ciak firma l'impresa in Lombardia. Sul campo dell'ex capolista Varese, la formazione di Serramanna vince 3-1. Successo anche per la Jasnagora, che batte 4-3 al PalaConi la Velletri Technology. Pareggiano in trasferta Elmas (3-3 contro il Mirafin) e Domus Chia (4-4 contro lo United Pomezia). Sconfitte interne per Città di Cagliari (8-1 contro il Club Sport Roma) e Monastir (2-0 contro la capolista Team Giorgione). La Futsal Alghero cade invece per 2-1 sul campo del Domus Bresso. Turno di riposo per il Sardinia Futsal.

Serie C1. La Villacidrese approfitta del turno di riposo della San Sebastiano Ussana per prendersi la vetta grazie al successo per 5-3 a Sassari contro l'Ichnos. Torna subito alla vittoria il Quartu, che batte 3-0 il Cus Cagliari. Vittorie esterne per Villaspeciosa (7-2 contro il Futsal 4 Mori), Happy Fitness Center (11-6 sul Futsal Villasor) e Fanni Futsal Sassari (3-2 sul Babylon).

Femminile. Nel girone A di Serie B, la Mediterranea vince la settima gara su sette e allunga in vetta alla classifica. Al PalaConi le cagliaritane hanno battuto 3-2 in rimonta il Pero nello scontro diretto. Successi esterni della Jasnagora nel girone A contro il Futsal Hurricane per 4-1 e nel girone B dello Shardana Futsal per 4-2 sulla Virtus Ciampino. L'Arzachena pareggia 1-1 in casa contro la Nuova Comauto Pistoia. Turno di riposo per l'Athena Sassari. In Serie C regionale, vincono ancora Cus Cagliari (10-1 sul Futsal Quartu), Arborea (6-4 in trasferta contro l'Ampurias), Monastir (6-0 a Decimoputzu) e Ittiri Sprint (5-1 sul campo del Sardina Futsal). Prima vittoria per l'Aiace Telamonio con l'8-3 sul Tiro Libero.

