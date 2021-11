Sui veloci campi all'aperto del Zaiera Tennis Resort, la portacolori del Tc Cagliari (1331 nelle classifiche mondiali) è stata sconfitta 6-3, 6-1 in 75' da Eleonora Alvisi (tesserata per il Tc Padova), brava a superare il tabellone di qualificazioni e ora a raggiungere gli ottavi di finale, dove affronterà la slovacca Sofia Milatova (761 Wta), che ha esordito battendo la francese Helena Stevic (1339), che si è ritirata quando era già sotto 6-2, 4-0,

Dessolis tornerà in Sardegna per volare sabato in Piemonte, per affrontare la Società Canottieri Casale Monferrato nel big-match valido per la sesta giornata del girone 2 del campionato nazionale di A2 di tennis a squadre femminile.

