Seconda semifinale in carriera per Barbara Dessolis, che ha superato i quarti di finale del doppio femminile dell'Itf di Santa Margherita di Pula, in coppia con Margherita Marcon, battendo 6-3, 6-4 la canadese Maria Jolie Fernandez (sorella minore di Leylah Annie, finalista agli Us Open 2021) e l'ucraina Mariya Kostyuk. Domani, le avversarie saranno Alessandra Teodosescu e Federica Urgesi.

Nel singolare femminile, stoppata negli ottavi Alessandra Mazzola (tesserata per il Tc Cagliari), sconfitta 3-6, 6-1, 6-2 dalla giocatrice del Liechtenstein Kathinka Von Deichmann, testa di serie numero 8. Nei quarti solo un'italiana: la qualificata Federica Bilardo.

Lorenzo Rottoli e Giovanni Oradini giocheranno le semifinali del singolare maschile. Il primo affronterà l'austriaco Lukas Neumayer, numero 3 del seeding, mentre il secondo, testa di serie numero 7, giocherà contro il portoghese Jaime Faria.

