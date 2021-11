Roberto Deligios, tre quarti e vicecapitano dell'Amatori Rugby Alghero, è stato convocato dai Diables Barcellona per disputare la Toyota Challenge, in programma da domani a venerdì 26 novembre in Sudafrica.

Migliorarsi sempre. “Una chiamata inaspettata e gradita, per un giocatore che ho avuto il piacere di allenare”, ha dichiarato Luca Nurra, ex capitano ed ex coach dell'Amatori, “ho sempre sostenuto Roberto nella sua crescita, anche perché ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla nostra maglia e ha un innato desiderio di migliorarsi. Sono orgoglioso per questa sua grande opportunità”.

Stimolo per il movimento. “E' un giocatore con grandi potenzialità e nutro per lui una grande stima”, rilancia il presidente della compagine algherese Franco Badessi. “Spero che sia uno stimolo per i nostri ragazzi e per i giovani desiderosi di entrare a far parte della nostra famiglia” conclude il massimo dirigente.

Domani, alle 16.30 ora italiana, è in programma la sfida tra il XV catalano e i Toyota Cheetahs.

