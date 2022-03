Sono state ufficialmente definite le squadre che parteciperanno alla ventiquattresima edizione del torneo calcistico internazionale "Gaetano Scirea", riservato agli Under 16. La prestigiosa manifestazione giovanile si terrà per la prima volta in Sardegna, dal 23 al 29 giugno, nei campi sportivi di Li Punti (Sassari), Santa Maria Coghinas, Viddalba e Laerru ( strutture in erba sintetica). Tutto questo soprattutto per il volere di uno degli storici organizzatori: Pierluigi Lorenzoni, originario di Castelsardo. Lo staff organizzativo è inoltre composto da Domenico Bellacicco, Vincenzo Selvaggi e Giuseppe Chietera."La Sardegna ha strutture e mentalità sportiva adatte ad ospitare questo torneo - afferma Pierluigi Lorenzoni -. Sarà una rassegna bellissima, in cui mi auguro si possano mettere in luce giovani calciatori dell'isola, da sempre comunque fucina di talenti". In una parte del cartellone ci saranno Milan, Juventus, Cagliari, Atalanta, Lugano, Rapp. Creta, Morrone (Calabria) e Tor Tre Teste (Lazio). Nell'altra parte 8 squadre sarde: Torres, Latte Dolce, Ilvamaddalena, Don Bosco Nulvi, Villacidrese, Ferrini, Li Punti e Porto Rotondo. Saranno quindi 4 i gironi. Le prime 2 classificate di ogni girone passeranno al turno successivo. Ogni squadra potrà usufruire di 3 prestiti. Presidente onorario del comitato organizzatore l'ex grande attaccante del Cagliari e nazionale Franco Selvaggi. Ha assicurato la presenza, invitato personalmente da Pierluigi Lorenzoni, anche Antonello Cuccureddu, l'ex difensore algherese di Juventus e nazionale, amico ed ex compagno bianconero di Gaetano Scirea, il grande libero campione del mondo in Spagna 1982, prematuramente scomparso nel 1989 in un incidente stradale in Polonia. L'ultima edizione del torneo, svoltosi nel 2019 a Matera, è stato vinto dalla Juventus. Nelle passate edizioni del "Scirea" si sono messi in mostra calciatori di fama mondiale, come Raul, Shevchenco e Del Piero. Anche se in realtà l'elenco sarebbe più lungo.

Argentino Tellini



