Si è chiusa lo scorso weekend la regular season del torneo regionale di Serie D di basket. Ora è tempo di playoff e playout, frutto di una prima fase equilibrata e combattuta, accompagnata da qualche sorpresa finale.

Playoff. Per la promozione nella categoria superiore saranno 8 le formazioni ancora in lizza. Da sabato e domenica il via con gara 1 dei quarti di finale. Classifica corta e accoppiamenti nel quale, presumibilmente, sarà decisivo il “fattore campo”. In vetta ha chiuso il San Salvatore, a pari punti con Sennori, ma avanti in virtù degli scontri diretti a favore (una vittoria per parte ma +3 nella differenza punti in favore dei selargini nella doppia sfida). I gialloneri allenati da Roberto Frau se la vedranno contro la Nautilus Coral Alghero, qualificata con l’ottava e ultima piazza disponibile (a farne le spese è l’Oristano Basket sempre per il discorso della differenza canestri a favore, +3, negli scontri diretti). I sennoresi, secondi, se la vedranno con il Genneruxi, settimo, a sua volta penalizzato dagli scontri diretti con il San Sperate, che parte dalla sesta piazza per il 2-0 nell’incrocio contro i cagliaritani. Biancoverdi che andranno a far visita al Carbonia, terzo. Infine, incrocio tra Astro (quarta) ed Elmas (quinta). Anche in questo caso entrambe chiudono a pari punti (a quota 24), in pareggio negli scontri diretti, ma con i primi in vantaggio nella differenza canestri negli scontri diretti (+14).

Playout. Nel primo turno sarà derby dell’oristanese. Si affrontano, infatti, Oristano Basket, nona e fuori dai playoff per gli scontri diretti sfavorevoli contro la Coral Alghero, e Azzurra Oristano, decima, al meglio delle 3 gare. La perdente se la vedrà con l’ultima della stagione regolare, l’Assemini. Chi perderà entrambe le serie dovrebbe retrocedere in Promozione.

