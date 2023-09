Fenomeno De Tzaramonte. L’undicesima vittoria, su dodici corse, ottenuta all’ippodromo Visarmo di Firenze, è qualcosa di straordinario. ll sauro di quattro anni di proprietà di Pietro Denanni continua a scrivere altre pagine di storia. Domenica scorsa ha letteralmente dominato nel Gran Premio d'Italia dell'Anglo Arabo (con montepremi di euro 19.800) mettendo in fila i cavalli di Giovanni Atzeni “Tittia” (vincitore per dieci volte del palio di Siena) e di Massimiliano Narduzzi.

De Tzaramonte con in sella Alessio Satta ha guidato la corsa di 2.200 metri sin dalle prime battute davanti a L'Imperatrice , Zeta Penny e Beniamino. Si è presentato nel rettilineo finale ancora con un’ottima andatura. L’ultimo tentativo d’attacco è stato sferrato da Zeta Penny, montato da Mario Sanna, agli ultimi 200 metri ma De Tzaramonte ha risposto alla grande imponendosi per metà lunghezza. Una volata per il cavallo nato e allevato in Sardegna con una progressione impressionante. Terzo posto per Beniamino con Maikol Arras e quarto per Cuore Impavido. «Siamo davvero felici», ha detto il proprietario Denanni. «Una vittoria ottenuta contro i migliori cavalli italiani, quelli di Tittia e Narduzzi, che stanno primeggiando. Gli avversari hanno provato ad attaccare ma De Tzaramonte che si è dimostrato ancora una volta insuperabile».

Felicissimo anche l’allenatore Francesco Brocca. «Ha dimostrato di essere davvero un campione. Ha affrontato tutti i migliori d’Italia. La dedica va sempre a mio figlio Pietro. Sanna l’ha montato alla grande. Meglio di così non poteva. Ha seguito tutte le direttive. Un grazie anche a Denanni per fiducia». Roberto Loi, ex proprietario di cavalli: «Ha battuto i cavalli di Atzeni, ne schierava tre. Una vittoria ottenuta nonostante la trasferta che avrebbe potuto penalizzarlo. Non è mai facile gareggiare dopo un viaggio in nave per poi correre. Questa volta ha affrontato tutti i migliori cavalli a livello nazionale ed ora si può ben dire che De Tzaramonte è il più forte. L’ha dimostrato in pista. Alessio Satta l’ha montato benissimo controllando la gara e chiedendo al sauro maggior impegno nel finale per aumentare l’andatura. Così ha respinto il tentativo d'attacco di Zeta Penny».

