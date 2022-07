Undici anni di assenza e un ritorno, quello di ieri, che ha fatto segnalare un’ottima risposta di atleti e addetti ai lavori nel nuovo campo di via Togliatti a Samassi. Il ''Memorial Val di Fiemme'', una delle manifestazioni storiche e più apprezzate del panorama regionale su pista organizzata dall’Atletica Mariano Scano, ha ripreso il suo cammino da dove si era interrotto nel 2011, dimostrando ancora una volta di saper riunire atleti di ottimo livello sia tra gli Assoluti che nel settore giovanile.

E, a guardare il cronometro e l’aspetto tecnico, non si può che essere soddisfatti: infatti, dai 200 sono arrivati i migliori risultati della manifestazione con le due vittorie di Gianmatteo De Furia (Cagliari Marathon Club) e Patricia Imprugas (Pf, Amsicora) entrambi capaci di migliorarsi nettamente, dimostrando una condizione su cui costruire un finale di stagione di valore. Per De Furia la conferma di un feeling sui 200 che può regalare ancora belle sorprese: l’allievo di Andrea Cabboi, in corsia 4, non ha lasciato spazio a repliche imponendosi in 21’’63 precedendo Fabio Giardino (Nissolino Sport) secondo in 22’’04 e Matteo Meloni (Pionieri Marmilla Mogoro), anche lui al personale, con il tempo di 22’’30. Tra le donne personale per le prime due classificate: ad imporsi è stata l’amsicorina Patricia Imprugas in 25’’32, al secondo posto l’allieva di Franco Marcello Marta Collu (Cagliari Atletica Leggera) seconda in 25’’54.

I risultati interessanti, però, non si limitano alla velocità con il primo posto sugli 800 del giovane Allievo Mattia Soi (Isolarun) in 1’59’’78 che ha trainato al personale un Alessandro Serra (Cus Cagliari) in crescita con 2’00’’14 pronto a buttare giù il muro dei 2 minuti. Nel lungo bene, anche per lui personale, il poliedrico Allievo Carlo Pibiri (Olympia Villacidro) primo in 6,46 e la portacolori della Tespiense Eleonora Serra con 5,21, prova caparbia per la staffetta 4x400 mista dell’Amsicora vittoriosa con 3’55’’15. Nel settore giovanile, è ancora la velocità a offrire gli spunti più interessanti con le vittorie sugli 80 di Stefano Mureddu (Tespiense) in 9’’65 e di Viola Saiglia (Atl. Porto Torres) in 10’’50. Soddisfatta la Presidente dell’Atletica Mariano Scano Michela Sanna. “La risposta del pubblico e degli atleti è stata ottima’’, le sue parole, “siamo molto contenti di aver organizzato di nuovo una manifestazione che ha coinvolto tanti giovani di talento. Guardiamo fiduciosi al futuro, pronti a fare ancora meglio il prossimo anno’’.

