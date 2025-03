L’atleta Marta Pianu sul podio del Campionato Regionale Sardegna Fidesm, nella categoria danze paralimpiche. Cagliaritana, 27 anni, si è aggiudicata il primo posto nella Open classe unica DIR a livello agonistico. La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale Sardegna presieduto da Daniele Pittau, si è svolta il 22 e 23 febbraio 2025 al Palazzetto dello Sport di Capoterra.

Marta, che da quattro anni è seguita dai maestri Emilia Mameli e Antonino Tinti della scuola di ballo Latin Caribe, ha partecipato con grande determinazione, dimostrando tutto il suo impegno e talento. Durante la competizione, ha reso omaggio a Raffaella Carrà con uno show dance che ha celebrato l’icona della musica italiana.

Dieci gli atleti in gara, provenienti da Cagliari, Oristano e Sassari. Al centro dell’evento non solo la competizione ma anche la promozione delle danze paralimpiche. Il progetto che ha permesso a Marta di partecipare a questa competizione promuove la danza come strumento di inclusione sociale e espressione artistica per persone con disabilità. L’iniziativa, che inizialmente si chiamava Danzabilità, si concentra ora sulle danze paralimpiche, dando l’opportunità ai danzatori con diverse abilità fisiche di esprimersi artisticamente, abbattendo le barriere culturali e sociali.

