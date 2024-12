Due vittorie importanti in poco meno di un mese. La prima a novembre a Santa Marinella, provincia di Roma, dove ha vinto il campionato italiano di surf under 12. Per il dodicenne monserratino Daniele Mereu un'altra grande emozione arriva da Tenerife, dove giovedì ha gareggiato nell'Eurokids under 12 a Playa Las Americas e ha vinto la finale, diventando campione europeo. È la prima volta che conquista il titolo di campione a livello internazionale e con lui si sono congratulati sia la Federazione italiana surfing che il Coni.

«Sono felice e soddisfatto del lavoro che ho fatto», dice Daniele. «Mi sono allenato tanto e sono riuscito a raggiungere un traguardo, quello di campione europeo, per me molto importante». Il suo sogno? «Entrare nel circuito dei surfisti più forti del mondo e accedere alle Olimpiadi di surf». Il padre Fabio, da cui ha preso la passione per questo sport (faceva surf anche lui) ha accompagnato il figlio a Tenerife per questa sfida: «Sono stati due giorni difficili per il livello molto alto della gara. Si sono sfidati ragazzi da tutta Europa: francesi, portoghesi, spagnoli, inglesi e la finale è stata contro un ragazzo belga molto bravo. Siamo partiti senza grandi aspettative e invece mio figlio ha vinto».

Daniele Mereu (secondo da destra) alla premiazione a Tenerife

Daniele ha cominciato a 7 anni, da qualche anno cavalca le onde anche all'estero e fa parte della Nazionale italiana juniores. Si allena quasi ogni giorno, un po’ a Buggerru e un po' al Poetto di Cagliari. D’estate invece lo fa in Indonesia. Riesce comunque a conciliare il tutto con la scuola (frequenta la terza media). Il 2025 si preannuncia per lui un altro anno di possibili nuove sfide sulla tavola da surf. A maggio, a Casablanca, inizierà il campionato europeo pro junior. E conta di partecipare. Studio permettendo.

