A tre giornate dalla fine della stagione regolare della A2 femminile di volley, l’Hermaea Olbia non guarda la classifica. Nella consapevolezza che già a Mondovì ci saranno in palio punti pesanti in ottica post season.

Per conquistare la poule promozione, distante 3 lunghezze, ed evitare gli spareggi salvezza. «Al momento dobbiamo pensare solo a noi stessi, giocando queste tre partite come se fossero una finale: poi, valuteremo la nostra posizione», spiega Daniela Bulaich. «Ora dobbiamo provare a sbloccarci in trasferta», aggiunge la schiacciatrice dell’Hermaea alla vigilia della partita con la Lpm Bam Mondovì, in programma domenica al PalaManera di Mondovì. Un match impegnativo contro la quarta forza del girone A, reduce da 6 vittorie consecutive e ancora imbattuta nel 2023, nel quale le galluresi dovranno superarsi.

«Ci aspettiamo una gara dura: sappiamo di dover giocare ad altissimo livello per riuscire a portare a casa punti», avverte Bulaich. «Mondovì è una grande squadra, dovremo fare un buon lavoro con il nostro servizio per cercare di mettere a disagio l'avversario, perché altrimenti, con la palla in mano al palleggiatore – conclude la nazionale argentina – le cose potrebbero mettersi in salita per noi».

Squadre in campo alle 17: arbitrano Roberto Russo e Simone Fontini.

