Fino a poche settimane fa giocava in Eccellenza, ora una nuova sfida in Seconda Categoria. Daniele Molino è un nuovo giocatore del Lauras, formazione in vetta al Girone H. Ed è un colpo decisamente di spessore per la formazione gallurese, che si assicura le prestazioni del fantasista classe ‘87 che ha vissuto tutta la sua carriera in categorie superiori.

Quasi 100 presenze in Lega Pro, oltre 200 in Serie D e le maglie - fra le tante - di Arzachena, Latte Dolce, Nuorese, Olbia (soprattutto) e Torres, ma anche Cesena, Como, Sanremese e Savona fra le numerose esperienze fuori dalla Sardegna. Molino negli ultimi anni giocava al San Teodoro, club dal quale si era svincolato di recente: per lui sarà la prima volta in Seconda Categoria. «Sarà a disposizione di mister Scano dalla ripresa del campionato dopo le vacanze natalizie», l’annuncio del Lauras.

Non solo Molino: il Lauras ha anche ingaggiato il centravanti brasiliano classe '94 Wellinghton Karlos Guimarães da Silva e l'esterno classe '91 Marco Meloni. Saranno a disposizione del tecnico Scano dalla prossima partita di Golfo Aranci, mentre il centrocampista Hugo Maldonado Úbeda ha già esordito nell'ultima contro il Funtanaliras Monti.

