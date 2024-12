Con tre squadre in vetta, racchiuse in appena due punti, il Girone H di Seconda Categoria pare abbia individuato le concorrenti più accreditate per il salto di categoria. Partendo dal vertice eccoci al Lauras che con 27 punti guida la classifica, tallonato dal Porto Cervo con una lunghezza di ritardo, che a sua volta sente il fiato sul collo dello Sporting Paduledda che di punti ne ha 25. Distanziato da quest'ultima, di 4 lunghezze, c'è il Palau.

Come questa situazione si sia venuta a creare è presto detto: le "sirene", già da quest'estate, indicavano la squadra del Lauras quale unica padrona e signora, anche "vecchia" considerando i colori sociali, del campionato che andava a iniziare. Sta di fatto che i bianconeri, pur ancora imbattuti, sono però incappati in 3 pareggi, l'ultimo dei quali tra le mura amiche col Funtanaliras, che ne hanno depotenziato la corsa solitaria in vetta. Ecco dunque approfittare di questa inaspettata flessione sia il Porto Cervo, uscito vincitore dal confronto col Santa Teresa Gallura, sia lo Sporting Paduledda corsaro a Palau.

A quota 16 l'Andrea Doria di Sedini, vittoriosa a Golfo Aranci. Quest'ultima la ritroviamo 2 punti sotto in compagnia dell'Alà, sconfitto in casa dal Tavolara. In rialzo le quotazioni dell'Academy Porto Rotondo, ora con 13 punti dopo la vittoria casalinga a spese dell'Atletico Castelsardo. Un gradino sotto, a 12, il Funtanaliras di Monti ovvero quel Davide che ha fermato Golia. A 11 un duo: il Trinità, che ha osservato il turno di riposo, e il Santa Teresa sconfitto come detto dagli Smeraldini. Con 10 punti il Tavolara che ha espugnato Alà, e dopo un avvio col freno a mano tirato, sta riprendendo quota.

Ciò che colpisce di più dei verdi tavolarini, risultati sportivi a parte, è il loro grande spirito di appartenenza, che di fatto li trasforma in una grande famiglia calcistica. Di questa "famiglia", apriamo una piccola parentesi, ha fatto parte a inizio carriera Giovanni Pudda: olbiese di nascita, ma lurese d'adozione. Nel difficile ruolo di portiere, ha anche vestito negli anni le maglie di altre due squadre che partecipano al Girone H, vale a dire Lauras e Berchidda, con passaggi intermedi rimanendo in Gallura nel Tempio e nell'Arzachena.

Per chiudere la panoramica sulla classifica ricordiamo che si ferma a 9 l'Atletico Castelsardo, complice la sconfitta col Porto Rotondo, e che Codaruina e Berchidda, che la chiudono, si incontreranno tra loro.

