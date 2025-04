Sarà nutrita la pattuglia di atleti oristanesi che parteciperanno alla 61sima edizione del Torneo delle Regioni di calcio giovanile, in programma in Sicilia a partire da domani fino al venerdì 18 aprile, quando saranno in programma le finali. Ben otto i ragazzi tesserati con società della provincia.

A partire dalla categoria Juniores Maschile, dove il Tecnico Selezionatore Giuseppe Cantara ha convocato Cristiano Angioni e Gabriele Sperandio dell’Arborea, Claudio Corda del Terralba F. Bellu, Federico Ledda e Lorenzo Manzato della Tharros. Della rappresentativa Allievi, guidata da Riccardo Testoni, invece, farà parte Alessandro Rossi, del Simba. Tra i Giovanissimi del selezionatore Massimo Malfitano, invece, ci sarà spazio anche per Gabriele Boi, del Simba, e Riccardo Muntoni, della Tanca Marchesa. Nel girone delle selezioni sarde presenti Toscana, Piemonte Valle D’Aosta e Umbria.

