Sul campo hanno perso, e non di poco. Ma poco importa, per loro è stata comunque una festa enorme, tutta da ricordare e incorniciare.

Per la prima volta, infatti, una squadra sarda ha partecipato ai campionati italiani di hockey in linea, nella categoria under 16 e in quella under 12.

Le gare si sono disputate nei giorni scorsi a Civitavecchia.

I ragazzi sono quelli del “Lobsters Sardinia inline”, associazione dilettantistica di pattinaggio e hockey.

I giocatori arrivano da Oristano e sono in tutto dieci, tra ragazzi e ragazze. Si allenano sia nella palestra comunale di Torangius, sia a Capoterra. L’allenatore è Eugenio Capra: «Poco importa se abbiamo perso, è normale, stiamo iniziando con le sfide importanti. Abbiamo però partecipato. Questa è la nostra vittoria. In tanti ancora ad Oristano non sanno ad esempio che è possibile praticare anche questa bella disciplina. Per noi è stato un evento importante».

Basta indossare pattini, casco, gomitiere, ginocchiere, guanti e via a inseguire il disco con la stecca. «L’associazione è nata tre anni fa - va avanti l’allenatore Eugenio Capra - Come tutti gli altri sport anche questo fa bene al fisico, a socializzare, a formare il carattere dei ragazzi. Ma non solo. C’è un altro aspetto molto importante: i maschi e le femmine possono giocare assieme, sono tutti uguali, sono tutti sullo stesso piano. Nessuna divisione in nessuna categoria».

© Riproduzione riservata