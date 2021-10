Riparte oggi, con un anticipo nel girone Sud, il weekend del campionato di Promozione regionale di basket. Al nord, invece, si giocherà interamente nella giornata di sabato.

Girone Sud. A dire il vero, si è già disputata inserita nel calendario come terza di andata. Si tratta della vittoria dello Spirito Sportivo, per 58-53, contro il Jolly Dolianova. Da oggi il resto del programma: a Siliqua i padroni di casa se la vedranno contro il Sinnai. Alle 20.45 scenderanno in campo due squadre alla ricerca della prima vittoria stagionale. Domenica le altre 3 sfide in calendario. Alle 19 il big match del girone, con la Sulcis Spes Sant’Antioco, attuale prima della classe, attenderà la visita del Carloforte in un incontro che può essere definito un derby. Alla stessa ora il Serramanna ospiterà il Basket Quartu B. Tour de force per la formazione del Medio Campidano che, nella giornata di oggi, alle 20.30, recupera la partita della prima giornata, contro il Condor Monserrato. Chiude il quadro delle gare della terza l’incontro tra Poetto e Basket Quartu A, domenica alle 20.

Girone Nord. Si giocherà totalmente nella giornata di sabato la seconda giornata del raggruppamento settentrionale. In programma 3 partite su 6. Domani, alle 18, si parte con la sfida tra Ichnos Nuoro e Demones Ozieri; i nuoresi sono all’esordio, mentre gli ozieresi devono riscattare la sconfitta contro la Gabetti Masters Sassari. Lo stesso giorno, alle 19, la Santa Croce Olbia ospiterà la Pallacanestro Nuoro. Chiude il quadro delle partite, alle 20.15, la sfida tra la Aurea Sassari e l’Arzachena. Rinviata al 22 gennaio Gabetti Masters-Macomer 2.0 e, a data da destinarsi, 80&Co. Ozieri-Olimpia Olbia e CMB Porto Torres-Dinamo 2000 Sassari.

