Terminata la pausa pasquale, si riparte nei campionati di B e C femminile.

Serie B. Dieci giorni dopo garauno di semifinale, tra domani e giovedì si giocherà a campi invertiti. Dopo il successo della prima partita della serie, la Mercede Alghero va a far visita all’Antonianum, domani alle 20.30, al “pala Antonuianum” di Quartu Sant’Elena. Garauno terminò 82-74 per la compagine algherese. Il bilancio negli incroci, durante la stagione regolare, è di 1-1, con le quartesi che si imposero in casa. Garadue della seconda semifinale, invece, andrà in scena giovedì. Dalle 18.30, al palazzetto di Via Zagabria, il Su Planu attende la visita della corazzata Iannas Virtus Cagliari, ancora imbattuta. All’andata le virtussine si imposero per 66-42, al termine di una sfida comandata sin dai primi minuti. Anche nella stagione regolare poche storie, con il quintetto allenato da Fabrizio Staico vittorioso in entrambe le occasione. In caso di pareggio nella serie, l’eventuale garatre si giocherà tra sabato e domenica.

Serie C. Con l’ultimo recupero, che ha visto la vittoria della Coral Alghero sul campo dell’Assemini (28-41), si è chiusa la stagione regolare. Nel weekend il via ai playoff con i quarti di finale. La capolista, imbattuta, New Basket Ploaghe se la vedrà contro il Nuovo Basket Oristano, mentre la Ferrini Quartu giocherà contro il Carloforte. Il Nuoro sarà accoppiato al Basket Quartu, mentre il Nulvi se la vedrà contro la Coral Alghero.

