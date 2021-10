I campioni sardi assoluti di golf uniscono le forze, per chiudere la stagione in bellezza. Francesco Vincis e Valentina Pettinau, premiati due settimane fa a Narbolia come migliori giocatori regionali maschile e femminile, comporranno, assieme a Mario Marigo e Filippo Pani, il team che difenderà i colori di Is Molas nel campionato sardo a squadre.

L’appuntamento. Domani e domenica al Pevero Golf Club di Porto Cervo, l’evento che avrà l’incarico di chiudere la stagione federale 2021. In campo, trenta squadre provenienti da tutta la Sardegna, per un totale di 120 golfisti.

I detentori. Il circolo di Pula è detentore del trofeo, che aveva conquistato nel 2020 con una formazione differente rispetto a quella attuale. Due le novità di quest’anno: proprio la campionessa Pettinau e Filippo Pani, che hanno preso il posto di Simone Bachis ed Enrico Pani. Il quartetto cagliaritano si presenta con un handicap complessivo di 12,2.

I favoriti. La squadra più accreditata a insidiarlo è il team 4 del Pevero, composto da Angelo Filigheddu, Gian Mario Azara, Marco Desini e Nicola Pierini (hcp complessivo 19,5).

