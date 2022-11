Il Carbonia calcio ha due buoni motivi per essere soddisfatto: due ragazzi del suo settore giovanile sono stati convocati nella Nazionale Under 18 dilettanti. A meritarsi la chiamata in azzurro sono due diciassettenni, Nicola Muscas, attaccante del Carbonia (quest'anno sei gol) che milita in Eccellenza (il fratello Christian gioca invece con l'Atletico di Cortoghiana in Promozione), e poi Alberto Piras, 17 anni, a sua volta figlio del vivaio minerario ma da questa stagione calciatore in serie D con la maglia del COS.

I ragazzi dovranno presentarsi il 29 novembre alla Borghesiana di Roma per sottoporsi ai test fisici atletici e tecnici. "Per noi è una doppia soddisfazione - analizza il presidente del Carbonia Stefano Canu - vedere due ragazzi espressione del nostro settore giovanile difendere i colori della Nazionale: significa che i ragazzi sono di talento e significa anche che i tecnici del nostro settore giovanile hanno fatto un buon lavoro".

