In palio l’accesso alla fase finale dei campionati nazionali universitari. Domani mercoledì 2 marzo, alle 15, a ‘Sa Duchessa’ a Cagliari si gioca la gara di andata dei preliminari tra il Cus Cagliari e il Cus Sassari. La fase finale si svolgerà a fine maggio a Cassino. I cagliaritani sono guidati dall’esperto Claudio Meloni. “Siamo fiduciosi”, dice Meloni. “Cercheremo di passare il turno consapevoli che non sarà una gara facile. Sassari ha sempre avuto ottimi organici. Cercheremo di far valere il fattore campo per poi giocarci tutto fra quindici giorni a Sassari. Purtroppo il preliminare quest'anno ci ha messo contro ma a fine gara sarà come sempre festa. Tra i due centri e tra i due settori c'è un ottimo rapporto e stima reciproca”.

I convocati da Meloni sono Alessandro Sanna (Guspini), Claudio Fiori, Simone Anedda, Matteo Pandori, Arturo Rodriguez e Niccolò Cadeddu (Cus Cagliari), Daniel Asuni (Andromeda), Enrico Cabras e Matteo Limbardi (Sigma), Fabrizio Frau e Marco Sanna (Villasimius), Federico Sanna (Gialeto), Gianluca Marongiu (Villamassargia), Gianmarco Pilia e Thomas Spiga (Sadali) e Luigi Piras (La Palma).

© Riproduzione riservata