Samuele Curreli è tornato al Carbonia. L’attaccante riveste la casacca mineraria a distanza di 22 mesi dalla conclusione della sua prima esperienza col Carbonia, iniziata nell’agosto 2019, nel campionato di Eccellenza. La dirigenza del club ora in D lo ha fortemente voluto per irrobustire il reparto avanzato che in questo scorso di stagione non appare poi così florido. Il bomber originario di Narcao è difatti sempre stato prolifico e gran conoscitore della Serie D. Quest’anno ha iniziato la stagione in promozione con il Villamassargia ma pochi giorni fa Curreli ha subito di nuovo il fascino del richiamo della D. Da alcuni giorni è a disposizione della squadra allenata dall’ex centravanti del Cagliari David Suazo, in vista della prossima gara di campionato domenica contro il Cassino.

