Brillante trasferta tedesca per Tonino Cossu, pilota di Pozzomaggiore che nella finale della Coppa Fia 2022, la 54ªedizione della cronoscalata Osnabrück, ha vinto il Gruppo 5 Pf e conquistato anche un pesante un 3º posto assoluto, come nel 2021.

Il portacolori del Racing Team Sorso, in gara su Honda Civic R Type, è riuscito ad avere la meglio per un secondo sul diretto concorrente, il polacco Ilniki, in due salite su tre e ha così portato a casa un successo reso ancora più significativo dalla lotta contro il tempo per riparare l’auto dopo un brutto incidente avuto in prova.

Rally. Nel weekend è arrivato anche il bel 10º posto assoluto di Fabio Piras e Genny Moruzzi (Skoda Fabia R5 di Mrc Sport), ottenuto al 19º Rally Città di Scorzè, valido come Coppa Rally di Zona Aci Sport. Paolo Moricci e Paolo Garavaldi della Porto Cervo Racing(Renault Clio V Rs) hanno chiuso al 16º posto assoluto 4º di gruppo e 2º di classe in Rc4n Rally4, mentre Gianluigi Goddi e Giuseppe Pirisinu (Peugeot 106 S16) si sono ritirati nella 3ª speciale.

Roberto Cocco-Claudio Mele (Renault Clio) dell’Autoservice Sport hanno invece centrato un 36º assoluto, 20º di gruppo e 2º di classe in Rc4n A7 al 5º Rally di Salsomaggiore Terme (Crz).

Slalom. Al 6º Slalom Città di Cossoine, organizzata da Gruppo Motori Tula e Ntc Racing Cossoine, l’ittirese Enrico Piu (Formula Gloria in 2’8”15 nella 3ª manche) è salito sul gradino più alto del podio e si è confermato l’uomo da battere. Secondo Enea Carta (Radical Prosport in 2’9”50), in testa dopo la prima manche, terzo Fabrizio Magliona (Formula Gloria in 2’13”12).

