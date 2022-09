Una passione nata per caso durante la fase iniziale della pandemia. Poi, prendendoci gusto tra un allenamento e l’altro, la decisione di mettersi in gioco esordendo in gara. È la storia di Cristiana Atzori tra le più forti atlete del ciclismo amatoriale sardo, autrice di un 2022 corso a buon livello, migliorandosi di gara in gara.

La portacolori del Team Bike Academy, che di professione fa la maestra dell’infanzia, veniva dal mondo del nuoto e ha fatto la sua prima gara solo nel 2021. In un anno sono state varie le prestazioni di rilievo conseguite: si è laureata campionessa sarda della montagna della categoria W3 a Sorradile, ha colto il secondo posto al ‘’Gran Premio Ciclistico Città di Elmas’’, ha fatto sua la cronoscalata di Gesturi e si è imposta nella ‘’sua’’ Serramanna in occasione del ‘’Trofeo Sant’Isidoro’’. Prestazioni ottenute con impegno e dedizione , facendo combaciare allenamenti e lavoro.

Buona resistenza, predisposizione alle salite, trecento chilometri a settimana, pedalate tra Quartu, Villasimius, Nuxis con una predilezione per l’erta di San Sisinnio dove si allena spesso: la Atzori guarda con fiducia al 2023, pronta a mettersi alla prova. “Il 9 ottobre prenderò parte alla ‘’Gran Fondo Il Lombardia’’, le parole della Atzori. “Poi mi allenerò in vista del prossimo anno. D’inverno vorrei fare qualche gara di mountain bike ma valuterò strada facendo. Il ciclismo è una disciplina che mi ha letteralmente conquistato: mi trasmette un senso di libertà incredibile, è motivo di aggregazione consentendoti di stare a contatto con la natura in scenari splendidi. Ogni gara è una avventura, dove cercherò di superare i miei limiti’’.

