È ufficiale: sarà il campano Vincenzo Picardi a contendere il titolo UE dei pesi gallo al sassarese Cristian Zara. Quest'ultimo avrebbe dovuto affrontare il detentore Loic Tajan, ma il boxer francese ha dovuto rinunciare per infortunio. Quindi l'EBU ha chiamato in causa l'ex olimpionico di Casoria. Si tratta anche di una succosa rivincita della corona tricolore dei gallo, svoltasi lo scorso 6 agosto a Stintino. Un anno fa ebbe la meglio ai punti Picardi, che conservò il titolo, dando l'unico dispiacere da professionista a Zara, che comunque disputò un buon incontro, al cospetto di un pugile smaliziato ed esperto. Ora Cristian Zara, 24 anni, avrà la possibilità di rifarsi. L'incontro non si svolgerà ad inizio settembre, come trapelato nei giorni scorsi, ma slitterà di almeno un mese. La località è ancora da destinarsi. Quel che è certo è che il match verrà organizzato da Mario Loreni, manager di entrambi i pugili. "Meglio così - afferma Maurizio Muretti, storico preparatore di Cristian Zara -. Avremo almeno 30 giorni in più per allenarci, si spera con temperature più basse di quelle attuali. Quanto al match non faccio nessun proclama e lasceremo parlare il ring. Vincenzo Picardi è un grande avversario. Per Cristian è di sicuro una grande occasione, in cui si spera faccia valere il suo talento e la sua carica agonistica".



