Ritiro in Sardegna, blocco squadra confermato, un allenatore votato al bel calcio e il progetto ambizioso del ritorno tra i professionisti: a pochi giorni dalla conferenza stampa che svelerà i piani per il prossimo campionato di Serie D, le suggestioni intorno all’Olbia non mancano.

Martedì la società presenterà il nuovo tecnico e il programma per la stagione, e i tifosi sperano nell’obiettivo della vittoria del campionato per tornare in Serie C, categoria persa l’anno scorso di questi tempi, e iniziare la scalata verso quella Serie B indicata come traguardo dalla proprietà svizzera al momento dell’insediamento, nel novembre del 2023. E che l’ultima travagliata annata, chiusa con una salvezza diretta non scontata, sia servita da lezione alla dirigenza.

Tra gli argomenti all’ordine del giorno del club presieduto da Guido Surace spicca, tuttavia, l’approvazione del bilancio della stagione precedente, da allegare alla domanda di iscrizione al campionato che andrà presentata nella seconda settimana di luglio. Approvazione che coinvolgerà anche i soci di minoranza, e tra questi Alessandro Marino: l’ex presidente dei bianchi e i suoi sodali Gian Renzo Bazzu e Alexandre Tartara detengono ancora il 30 per cento delle quote dell’Olbia Calcio, che, nonostante l’invito, SwissPro non ha ancora acquisito. E chissà che dalla conferenza stampa di martedì non emergano novità anche su questo fronte.

