Una gara come da calendario (a Cremona), una col recupero già fissato (Trento) e una da recuperare (Fortitudo Bologna). Domenica 9 gennaio ritorna in campo la Dinamo che sarà di scena a Cremona. La gara, originariamente prevista per le 19, è stata anticipata alle 12.

La squadra sassarese sarà al completo o quasi, forse solo un giocatore non è ancora negativizzato. A Cremona sono rimasti soltanto due positivi, dopo i 13 annunciati la settimana scorsa.

E' l'ultimo turno d'andata, ma non l'ultima partita, perché i biancoblù di Bucchi devono recuperare due gare. Una è già fissata: domenica 16 gennaio arriva al PalaSerradimigni il Trento per il recupero della quattordicesima giornata, che era in programma il 2 gennaio ma è stata rinviata in blocco.

L'altro recupero, la trasferta a Bologna contro la Fortitudo, è stato fissato per mercoledì 12 gennaio. Entrambe le formazioni sono libere da impegni in Europa.

L'ultima partita giocata da Devecchi e compagni risale al 20 dicembre, contro il Tenerife per la Champions, competizione che ha visto l'eliminazione della Dinamo. Cremona invece ha giocato l'ultima partita il 19 dicembre, a Brescia.

