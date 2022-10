Prima vittoria stagionale per la Costa Orientale Sarda che con un risultato tennistico (6-1) affonda l’Aprilia lasciando l’ultima posizione.

Apre le danze al 26’ il solito Mancosu che poi si infortuna per fare spazio a Nurchi che appena entrato raddoppia. Nella ripresa gli ospiti al 15’ accorciano le distanze con un rigore di Murgia. Ma dopo 5’ Nurchi la chiude. Poi la Cos dilaga con Derbali (27’), Mattia Floris (29’) e Demontis (33’).

Una gara a senso unico, con la Cos in gran spolvero contro un avversario che soprattutto nella ripresa non ha saputo fare resistenza. Per la Cos è la prima vittoria stagionale in casa, la seconda dall'inizio del torneo di Serie D.

L’Arzachena piega (3-2) la Vis Artena e vola al secondo posto. Gli smeraldini passano in vantaggio al 26’ con Nino Pinna. Nove minuti dopo il momentaneo pari di Odianose. Al 43’ Bolo riporta avanti i biancoverdi. Nella ripresa al 26’ la rete di Sartor.

Buon punto sul difficile campo della Paganese per l’Ilvamaddalena. Campani avanti al 32’ con D’Agostino e raggiunti al 37’ grazie alla rete di Altolaguirre. Nel finale gli isolani in superiorità numerica hanno anche sfiorato la vittoria.

Sotto di due reti l’Uri raggiunge il Tivoli. Al 16’ D’Urbano sblocca il risultato. Nella ripresa al 21’ il raddoppio di Mastropietro. Al 28’ Loru con un gran tiro accorcia. A 8’ dallo scadere il pari di Piga.

