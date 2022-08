Va avanti la preparazione atletica della Costa Orientale Sarda (Serie D). E intanto si avvicina l’esordio ufficiale, in programma il 28 agosto alle 16 (salvo variazione di orario) quando Mancosu e compagni dovranno affrontare, a Tertenia, per il primo turno della Coppa Italia, la Nuova Florida. Per il 25 agosto è in programma la quarta amichevole, a Gavoi contro il Taloro.

Segnali positivi sono sicuramente emersi dalle prime apparizioni anche se non ufficiali. Nelle ultime due amichevoli i gialloblù hanno vinto contro due valide formazioni di Eccellenza, Tharros e Lanusei, rispettivamente per 5-0 e 5-1. Nel primo test il pareggio con l’Olbia, squadra di categoria superiore rispetto alla Cos, pur con un uomo in meno per settanta minuti. “Tutto procede nel verso giusto”, dice il presidente della Cos, Stefano Boi. “Seppur amichevoli, i segnali sono comunque da considerarsi positivi. I ragazzi stanno lavorando col giusto spirito e i nuovi si stanno integrando”.

