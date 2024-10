Cos-Cassino, Cynthialbalonga-Ilvamaddalena, Gelbison-Atletico Uri, Sarnese-Latte Dolce, Olbia-Monterotondo: sono queste le gare che vedono impegnate domenica le squadre sarde di Serie D.

L'Olbia cerca il riscatto nella settimana che ha visto l'esonero dell'allenatore Marco Amelia che ha pagato per tutti l'estate difficile della società e questo inizio di stagione: ultima in classifica con un punto, la squadra gallurese ospita il Monterotondo.

A confronto (ore 15), insomma le ultime della classe con l'obbligo di muovere la classifica, possibilmente vincere per abbandonare la loro scomoda posizione.

Difficile l'impegno della Cos che ospita alle 15 il Cassino, secondo in classifica. La squadra di Tertenia ha finora con quistato appena due punti. Una partenza difficile, legata non solo alla forza degli avversari incontrati ma anche alla indisponibilità di diversi titolari. E compito difficile anche per l'Atletico Uri di Massimiliano Paba sul campo di una delle grandi, il Gelbison. Il latte Dolce sarà ospite della Sarnese, squadra non facile da affrontare ma neppure inusperabile. L'Ilva, la squadra sarda che ha finora fatto meglio con due vittorie, è attesa sul terreno del Cynthialbalonga: la squadra di Carlo Cotroneo attraversa un buon momento: una gara aperta ad ogni risultato.

