Da domani la Cos sarà di nuovo al lavoro in vista della gara di domenica sul campo della Gelbison, seconda della classe del girone D. Quella di domenica è la penultima giornata di campionato. La Cos occupa il tezultimo posto, in zona playout con quattro punti di vantaggio sull'Atletico Uri, penultimo della classifica.

La squadra di Francesco Loi e di Antonio Carta attraversa un buon momento, sul campo dell Gebilson deve cercare la vittoria (sarebbe una grande impresa) per poter sperare di raggiungere la salvezza diretta. Un traguardo sulla carta lontanissimo ma non impossibile. Per centare l'obiettivo dovrebbe cogliere sei opunti nelle due gare che restano da giocare. Resta il ramarico per i tanti punti persi nella fase finale di diverse gare. Far punti potrebbe essere utile per ottenere un buon piazzamento negli eventuali playout salvezza.

