La gara di Prima categoria del girone B fra l'Atletico di Cortoghiana e il club primo in classifica, il Samugheo si terrà mercoledì 12 febbraio alle 18. La partita era stata rinviata domenica scorsa perché un violento nubifragio si era abbattuto su gran parte del Sulcis Iglesiente e aveva causato il rinvio di un numero non indifferente di gare che non si erano potute disputate. La partita dunque fra il pericolante Atletico di Cortoghiana (che ha necessità di punti per dare respiro alla sua classifica), e la big Samugheo che cercherà di consolidare il suo primato, si svolgerà in notturna nell' impianto in terra battuta della più importante frazione di Carbonia.

