L’appuntamento più amato dai nuotatori in acque libere del capoluogo e non solo, capace da ben diciannove edizioni di rinnovarsi riuscendo a coinvolgere centinaia di persone. La ''Cagliari Poetto'', organizzata dal Nuoto Club Cagliari di Cesare Goffi, celebra anche quest’anno un’edizione di successo che nelle prime due giornate, delle tre in programma della manifestazione, ha fatto registrare un’ottima partecipazione sia di pubblico che di atleti. Entrambi, protagonisti di giornate all’insegna del confronto positivo e del divertimento.

Ad aprire le danze, venerdì scorso, è stato il coriaceo Corrado Sorrentino che si è imposto nella Granfondo con il tempo di 2h52’03’’. Quasi tre ore di gara dominate da Sorrentino, reduce dalla impresa dei 700 chilometri del Giro di Sardegna, che ha sbaragliato la concorrenza a suon di bracciate imperiose. Tra le donne la vittoria è andata a Giulia Fenu in 3h39’50’’20, protagonista di una gara costante con una buona progressione conclusiva.

Ieri, invece, è stata la volta della prova di mezzofondo sulla distanza di 3,5 km. Una prova intensa da cui si sono visti segnali interessanti da parte dei giovani in gara, oltre alla consueta tenacia dei veterani che hanno venduto cara la pelle. Il primo posto è andato a Marco Ratto della Rari Nantes Cagliari con il tempo di 51’43’’80, che ha preceduto un Francesco Fenucciu (Promogest) in crescita secondo in 51’50’’80. A completare il podio è ancora un portacolori della Rari Nantes Cagliari, Nicola Zorcolo terzo in 52’48’’00. Tra le donne la vittoria è andata alla promettente Junior esperina Margherita Sanna che si è imposta con il crono di 54’55’’20.

