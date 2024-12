Si tinge di giallo e di polemica la decisione della dirigenza della Figc del Sulcis Iglesiente di sospendere a data da destinarsi la fase finale della sessantunesima edizione della Coppa Santa Barbara, le cui semifinali si sarebbero dovute tenere il 26 dicembre allo stadio Zoboli. Mentre la finale era – sulla carta – prevista da comunicato il 2 gennaio, sempre allo Zoboli.

La situazione è precipitata il 24 dicembre quando con uno scarno comunicato la Figc di Carbonia, retta da quest'estate dal commissario Renato Serra, ha sospeso il torneo adducendo due motivi. Ufficialmente, come da comunicato, quello legato alle condizioni meteo proibitive del 23 dicembre, ben diverse tuttavia da quelle molto più confortanti che si sono avute a partire dal 24 dicembre: «Non abbiamo tenuto conto delle previsioni», l’ammissione. Il secondo, e probabilmente più importante motivo, è riferito dallo stesso commissario Renato Serra: «Sino al 24 dicembre non avevamo ancora l'autorizzazione scritta per poter utilizzare lo Zoboli, che quest'anno è stato individuato al posto del Santa Barbara per il quale non esiste più l'omologazione per partite di calcio 11 contro 11».

Considerazioni che mandano su tutte le furie l'amministrazione comunale di Carbonia: «Da settimane», replica l'assessora allo Sport Giorgia Meli, «erano state date ampie garanzie informali sia da parte dell'amministrazione comunale sia da parte dei dirigenti del settore Sport, affinché lo stadio Zoboli potesse pacificamente ospitare la fase finale della coppa. La decisione è stata assunta in maniera per giunta collegiale con la Figc, dunque con il pieno avvallo della municipalità sia per ovviare all'impossibilità dell'uso del Santa Barbara sia per dare maggior lustro alla competizione. In un primo momento era anche stato concordato assieme alla dirigenza Figc locale di utilizzare l'impianto di Cortoghiana, ma il commissario non ci ha comunicato né la decisione di non utilizzare più lo stadio di Cortoghiana né quella di rinviare la competizione».

Intanto si fa largo l'ipotesi che le semifinali si possano giocare il 31 dicembre, nell'impianto sportivo della frazione di Cortoghiana.

