Si è svolta all’Unipol Domus la finale della Coppa Quartieri, un progetto di educazione sportiva rivolto ai giovani delle scuole secondarie inferiori del capoluogo e dell'hinterland. In campo 200 ragazze e ragazzi di quattro quartieri di Cagliari (Piazza Giovanni, San Michele-Is Mirrionis, Sant’Elia, Stampace-Marina) e dei Comuni di Assemini, Elmas, Maracalagonis, Sestu e Sinnai.

Gli atleti, suddivisi nelle categorie prima e seconda media e di terza media, si sono affrontati nel badminton, nel calcio, nella pallavolo e nelle emozionanti gare di staffetta, facendosi portatori dei valori dell’amicizia e del fair play.

La Coppa Quartieri 2024, giunta alla nona edizione e contraddistinta dalla partecipazione record di oltre 950 atleti, è stata promossa dal Cagliari Calcio e dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini, col supporto di USR Sardegna, MSP Sardegna, ASD Marabadminton, con il patrocinio di Sport e Salute e della Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione Sardegna. Il tutto col contributo di Fondazione Sardegna, Despar e di TO Smile, main partner della manifestazione.

Sugli spalti tantissimi giovani, accompagnati da docenti e famiglie. Per loro non sono mancate le sorprese, con il coinvolgimento di numerosi ospiti: i giocatori del Cagliari Leonardo Pavoletti, Alessandro Deiola, Nicolas Viola, Nadir Zortea e Jakub Jankto, con in testa Davide Nicola; il trio sardo formato da Simone Aresti, Marco Mancosu e Francesco Pisano; Roberto Muzzi e Fabio Pisacane, allenatore della Primavera. Presenti Nicola Riva, Jacopo Cullin, Dalia Kaddari, Giorgio Pitzianti, le Pink Flamingos, Mattia Cerrito e l’acclamatissimo Gianfranco Zola.

Ciascun ospite ha portato un messaggio rivolto ai ragazzi e alle ragazze presenti, invitando loro a vivere lo sport in modo sano, rispettando gli avversari e soprattutto divertendosi.

A vincere la Coppa Quartieri 2024 sono stati Sinnai per la categoria prima e seconda media e Maracalagonis per la categoria terza media. «È stato un evento straordinario», ha detto l'assessore allo sport del Comune di Sinnai, Alessio Serra. «Una soddisfazione vedere i nostri ragazzi competere con i propri coetanei all insegna della lealtà, dell’uguaglianza, del rispetto e dell’amicizia, valori che si acquisiscono soprattutto attraverso lo sport».

