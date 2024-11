La Costa Orientale Sarda conquista i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Per decretare il verdetto, ci sono voluti ben undici tiri dal dischetto (per parte) nella sfida contro l’Ostia Mare dopo che i tempi regolamentari erano terminati uno a uno. Un passaggio del turno meritatissimo per la squadra di Francesco Loi che in Coppa sembra trasformarsi. Contro il laziali sblocca il risultato Pietro Ladu al 13’ ben servito da Antonio Loi. I sardi vanno vicini al raddoppio con Pinna e Demontis ma al 37’ della ripresa l’Ostia pareggia col neo entrato Milone. Nel recupero un’occasione per parte: con Pinna (salva Morlupo con i piedi) e Milone (traversa).

Si va ai rigori: segnano Ladu, Angiulli, Pinna, Kouko, Aloia, Senesi, Santoro, Morano, Demontis, Lazzeri, Sulis, De Crescenzo, Caferri, Perez, Piseddu, Checchi, Severgnini, Ouali, Cabiddu, Corradi, Maurizio Floris. A sbagliare è il portiere Morlupo che calcia sul fondo.

