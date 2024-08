Ci vogliono i rigori per decidere il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D. Ma alla fine il dischetto premia la neo promossa l’Ilvamaddalena, che piega l’Olbia a domicilio 6-4 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1, e domenica se la vedrà in trasferta con l’Ostia Mare.

Pomeriggio caldo, con temperature superiori alla media, ma avaro di emozioni al “Nespoli”, dove la squadra di Amelia parte bene sbloccando il risultato al 27’ con Staffa. Quella di Cotroneo ci impiega un tempo per trovare il pareggio con Lobrano, e stando così le cose, da regolamento, sull’1-1 al 90’, si va direttamente ai calci di rigore.

Iniziano gli ospiti, Tapparello segna. Segue per i padroni di casa il gol di Santi, poi Lobrano fa centro, mentre Gonzalez viene neutralizzato da Cappa. Ilva ancora a segno con Alvarez, Olbia ok con Totti, poi Bonu fa il 4-2 della lotteria dei rigori, Maspero accorcia. Decisivo Furijan, che firma il 5-3 dal dischetto per il definitivo 6-4 dei maddalenini.

