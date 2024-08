L'Atletico Uri crea qualche occasione in più, ma non passa, e ai rigori gioisce il Latte Dolce che a Sennori si impone per 4-2 e supera il turno di Coppa Italia. Prossima avversaria, la Cos.

Questa la sequenza dei rigori, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Calcia per primo l'Uri e segna Rosseti. Pareggia Orlando. Riporta in vantaggio gli ospiti De Cenco ma Grassi segna per il 2-2. Il portiere Marano para la conclusione di Placente e Kone porta in vantaggio il Latte Dolce. Ancora una parata dell'estremo difensore della squadra sassarese, su conclusione dal dischetto di Demarcus e rete della vittoria di Piredda per il 4-2.

Il portiere Marano è stato protagonista anche nel primo tempo, quando ha respinto le conclusioni di Piga (12') e Demarcus (20'). Nella ripresa invece occasione d'oro sprecata da De Cenco che in area piccola ha claciato sull'esterno rete, mentre il Latte Dolce ha sprecato sottoporta con Pinna che ha incornato debolmente.

Da segnalare l'espulsione di Secci per doppia ammonizione a tempo quasi scaduto.

