Troppo forte l’Ostiamare per l’Ilvamaddalenza. I laziali vincono tre a zero ed accedono ai 32esimi di finale di Coppa Italia. Ilvamaddalena, eliminata, ora si dovrà concentrare in vista dell’esordio in campionato.

I laziali sbloccano il risultato alla mezzora con un rigore trasformato da Kouko. Al 39’ il raddoppio firmato da Barlafante su lancio di Angiulli. Nella ripresa, all 33’ il tris di Persichini (deviazione aerea su cross dalla destra di Rasi).

In corsa resta solo la Costa Orientale Sarda che ieri ha battuto (1-0) ed eliminato il Latte Dolce.

